Istruzione e disabilità: lezioni in classe per 17 alunni delle superiori grazie agli educatori

Bellaria Igea Marina

| 11:00 - 16 Novembre 2020

I diciassette alunni con disabilità residenti a Bellaria-Igea Marina che frequentano le scuole superiori potranno continuare a studiare in classe, grazie all’aiuto degli educatori professionali, dell'intesa tra i dirigenti e la cooperativa Millepiedi e del Comune di Bellaria-Igea Marina tramite il suo assessorato alla Scuola, che garantirà l'intervento educativo tramite uno stanziamento apposito di 109 mila euro. Parole d'ordine inclusione sociale e diritto allo studio.



Sono 5196 le ore di affiancamento ai ragazzi con disabilità concordate nel tavolo tecnico e per le quali il Comune ha già garantito copertura in riferimento all’anno scolastico 2020-2021. La somma impegnata fa parte di 500 mila euro il valore complessivo degli interventi di inclusione scolastica finanziati dall’amministrazione per il percorso di studio dei cittadini disabili nelle varie fasce di età, dal nido alle scuole superiori.