| 10:25 - 16 Novembre 2020

Da mercoledì 18 novembre verrà chiuso per due settimane l'ambulatorio di Fiorentino a San Marino , per lasciare spazio ai lavori di ampliamento degli spazi. Si tratta di interventi necessari per adeguare gli ambienti alle mutate esigenze dovute alla pandemia da Covid-19. I medici verranno quindi ricollocati a Montegiardino (dottor Pietro Bugli ) tutti i giorni e a Murata (dottor Lorenzo Signorini) tutti i giorni tranne il mercoledì quando presterà servizio a Chiesanuova.