Scampagnata proibita al monte Fumaiolo, multate 20 persone con 400 euro a testa

Cronaca

Verghereto

| 22:17 - 15 Novembre 2020

Una scampagnata al Monte Fumaiolo è costata salatissima ad alcuni escursionisti che avevano deciso di trascorrere alcune ore sulle montagne dell'entroterra riminese. I carabinieri forestali hanno fatto alcuni controlli e, in base all’ultimo decreto, hanno multato i gruppi che si erano recati nella zona senza necessità e, soprattutto, senza rispettare le indicazioni di mantenere le distanze fra persone. Si tratta di un gruppo composto da uomini e donne in età fra i 25 e i 40 anni, residenti nel Cesenate, nel Forlivese, nel Riminese e nel Ravennate. Il gruppo si era dato appuntamento al parcheggio del Monte Fumaiolo e quando sono stati controllati, i militari si sono accorti come nessuno di loro fosse residente nel Comune di Verghereto, per cui i 20 sono stati multati per 400 euro ciascuno per aver violato il divieto di uscire dal proprio Comune.