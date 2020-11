Volley A2 femminile, la Omag sconfitta a domicilio al tie break dalla CDA Talmasson (2-3)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:17 - 15 Novembre 2020

La Omag.

Sconfitta al tie break per la Omag al Palamarignano contro la CDA Talmasson (2-3). Partono forte le padrone di casa costringendo sul 4 a 1 la CDA al primo time out. La CDA con Tirozzi in battuta si porta sul 5 pari. Meglio in difesa Marignano 11 a 7. Con Bartesaghi in battuta e Tirozzi in attacco la CDA si porta avanti per 12 a 11. Entra Ponte per Bartesaghi che poi rientra sul 16 a 15. Si gioca in perfetto equilibrio (20-20). Sul 21 a 20 Marignano chiama il primo time out. Sul 22 a 21 entra Pagotto in battuta per Nardini, muro di Mazzoleni 23 a 21 e secondo time out per le padrone di casa. Sul 24-24 Barbieri chiama il secondo time out. Finale incandescente che la CDA si aggiudica su un errore in attacco di Marignano per 29 a 27.

Come nel primo set parte bene Marignano 5-1 e timeout CDA. Un attacco e un muro di Tirozzi e Talmassons recupera 5 a 4. Tocco delizioso in attacco e ace di Mazzoleni sorpasso 8 a 7. Sotto 13 a 10 entra Pagotto per Bartesaghi. Sul 15 a 10 secondo time out per Barbieri. Talmassons non molla e con Mazzoleni in battuta si porta sul 18 pari e primo time out per le padrone di casa. La CDA con Smirnova allunga 21 a 19 e secondo time out per Marignano. Ancora un muro di Smirnova 22 a 19. La stessa Smirnova chiude il set sul 25 a 22.

Terzo set con Bartesaghi di nuovo in campo. Iniziò di set equilibrato 5 pari poi un paio di errori della CDA consentono alle padrone di casa di allungare 8 a 5 e primo time out per Barbieri. Con Nardini in battuta e Smirnova in attacco la CDA recupera 11 pari. Un attacco e un muro di Tirozzi sorpasso 13 a 12. Muro di Nardini e errore in attacco Marignano 19 a 16 e secondo time out per le padrone di casa. Marignano non molla 22 pari. Un muro di Barbazeni entrata al posto di Mazzoleni 24 a 22 per Talmassons, ma Marignano riesce a recuperare e a vincere il set per 26 a 24. Una CDA ancora incredula dell’opportunità persa nel terzo set parte male e va sotto per 7 a 2. Barbieri chiama il primo timeout. Sotto 12 a 6 entra Pagotto per Bartesaghi. In casa Talmassons non c’è reazione sotto 14 a 7 viene chiamato il secondo timeout. Entra Barbazeni per Mazzoleni. Sul 20 a 11 rientra Bartesaghi per Pagotto e Ponte per Tirozzi. Le padrone di casa si aggiudicano un set senza storia per 25 a 13. Tie break con Barbazeni in campo. Un suo muro e uno di Bartesaghi portano la CDA avanti per 4 a 1 costringendo le padrone di casa al primo time out. Altro muro di Bartesaghi e attacco di Smirnova 6 a 1. Ancora un muro di Smirnova si va al cambio di campo sull’8 a 2. Avanti 9 a 4 entra Ponte per Bartesaghi. Marignano recupera 9 a 6 e primo time out per Barbieri. Entra Pagotto in battuta per Barbazeni. Attacco di Tirozzi 12 a 6 e secondo time out per Marignano. Muro di Nardini, attacco di Pagotto e l’ennesimo muro di Smirnova e finalmente Talmassons si porta a casa un tie break.

Il tabellino

Omag - CDA Talmassons 2-3

Omag San Giovanni in Marignano: Cosi, Peonia, De Bellis, Fiore, Ceron, Silva Conceicao, Spadoni, Aluigi, Urbinati (L), Saguatti, Bonvicini (L), Berasi, Penna e Fedrigo. Allenatore: Saja e Vice: Zanchi.

CDA Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K) Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Arbitri: Cruccolini Beatrice e Dell’Orso Alberto.

PARZIALI: (27-29 33’)(22-25 30’)(26-24 34’)(25-13 24’)(6-15 15’)