VIDEO scivola nella scarpata del canale Ausa: salvato

| 17:32 - 15 Novembre 2020

Durante la passeggiata, è probabilmente scivolato ed è stato protagonista di una brutta caduta nella scarpata del canale Ausa. Momenti di concitazione oggi (domenica 15 novembre) intorno alle 16.30, quando un uomo, le cui generalità non sono note, è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con Vigili del Fuoco e Carabinieri. I fatti sono avvenuti nel tratto di strada tra la Rotonda Valentini e il cavalcavia della Marecchiese: non è ancora chiara la dinamica, se l'uomo sia scivolato o se si sia sporto, finendo poi per perdere l'equilibrio e cadere nella scarpata del canale Ausa. Fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze.