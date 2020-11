Covid: cittadini Monte Grimano potranno spostarsi a San Marino per la spesa

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:58 - 15 Novembre 2020

Monte Grimano (foto di repertorio).

A Monte Grimano, zona arancione come tutte le Marche e l'Emilia Romagna, i cittadini potranno uscire dai confini comunali per recarsi nella confinante Repubblica di San Marino, ma anche nei vicini comuni di Sassofeltrio e Mercatino Conca. Si parla ovviamente degli spostamenti individuali. Lo ha stabilito un'ordinanza del sindaco, tenuto conto dei servizi non sufficienti - come per la maggior parte dei piccoli comuni - per la propria popolazione. In particolare, si legge nell'ordinanza, nel territorio comunale ci sono soli due minimarket, non vi sono stazioni di rifornimento di carburante e il numero di esercizi commerciali, artigianali, o di servizi in genere, è fortemente limitato o addirittura per alcune tipologie assente. Al contempo, rileva l'ordinanza, "sul territorio comunale, ma in generale anche sui Comuni limitrofi la situazione epidemiologica non presenta criticità, e pertanto si rende, necessario regolamentare la possibilità di spostamento per i servizi essenziali tra il Comune di Monte Grimano Terme ed i comuni confinanti e la Repubblica di San Marino, consentendo anche lo spostamento fuori Comune".