Calcio D, il Fiorenzuola espugna il campo del Seravezza (0-1) e agguanta il Prato in vetta

| 16:37 - 15 Novembre 2020

Nell'unico recupero del girone D (quinta giornata), il Fiorenzuola espugna con merito il campo del Seravezza per 0-1 con rete di Vita al 40’ della ripresa sugli sviluppi di un corner. In precedenza lo stesso Vita ha sfiorato la marcatura in tre occasioni: su due colpi di testa di Vita è la difesa a salvare sempre sulla linea, sulla terza miracolo del portiere che devia in corner.

Da segnalare che nella rosa del Fiorenzuola si è aggiunto Simone Potop, difensore centrale classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Torino F.C., fino alla categoria Under 19. Da lì, nella scorsa stagione il passaggio all’A.C. Milan nella formazione Primavera. Lo scorso anno si è disimpegnato con la Primavera del Milan. Rimasto svincolato, il ds Bernardi non si è lasciato sfuggire l’opportunità per puntellare a dovere il reparto difensivo dopo la partenza di Facchini, girato al Napoli.

Real Forte Querceta - Lentigione rinviato a datra da destinarsi come Livorno Sorgenti-Real Forte Querceta e Real Forte Querceta-Mezzolara (recuperi rispettivamente della 5ª e della 6ª giornata del campionato di Serie D - Girone D, inizialmente in programma per mercoledì 18 novembre 2020 e per domenica 22 novembre).



LA CLASSIFICA

Prato (4), Fiorenzuola (5) 10 punti; Aglianese (3) 9 punti; Mezzolara (3), Lentigione (5), Rimini (5), Progresso (6) 8 punti; Real Forte Querceta (3), Correggese (3); Bagnolese (4), Pro Livorno (4), Forlì (5) 6 punti; Seravezza (5), Sasso Marconi (6) 4 punti; Marignanese (5), Sammaurese (5) 3 punti; Ghiviborgo (4) 2 punti; Corticella (4) 1 punto.

NB Tra parantesi il numero di partite giocate