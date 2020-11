Rimini, l'ex ristorante Dalla Saraghina invaso da escrementi e degrado

Attualità

13:35 - 15 Novembre 2020

Ancora degrado all'ex ristorante Dalla Saraghina, che già in passato era stato immobile abbandonato al centro delle cronache, in via Otto e 1/2 a Rimini. E' Marco Tommasi, titolare di una paninoteca in zona, a denunciare l'accaduto, annunciando di voler procedere con le segnalazioni al Comune di Rimini, all'Ausl e alla Polizia Municipale: «E' da più di una settimana che arriviamo al lavoro e troviamo una puzza infernale: iniziano a usare l'ex Dalla Saraghina come bagno a cielo aperto». Prosegue l'esercente: «Dobbiamo convivere con tossici, sbandati e ora ci ritroviamo a camminare tra le feci». Più di una volta infatti i residenti in zona avevano segnalato la presenza di bivacchi all'interno dello stabile abbandonato. Ora, come attestano le foto inviateci, è necessario fare lo slalom tra le feci. Uno spettacolo degradante non solo per i ristoratori e gli operatori economici, ma anche per i cittadini che si ritrovano a passeggiare in zona.