Moto2: a Valencia vince Martin, Bezzecchi è terzo. Bastianini più vicino al mondiale

Sport

Rimini

| 13:47 - 15 Novembre 2020

Marco Bezzecchi.



In un finale incandescente il Gran premio di Valencia di Moto2 è stato vinto dallo spagnolo Jorge Martin davanti a Garzo e al riminese Bezzecchi, beffato all'ultima curva, il quale aveva approfittato, pochi istanti prima, della caduta di Di Giannantonio per portarsi in testa. Quarto posto per Schrotter che precede Marini e il leader del modiale, il riminese Enea Bastianini che fallisce il primo match point. Nono osto per Bulega. Stefano Manzi, partito in pole, è caduto al decimo giro alla seconda curva.

In virtù di questo risultato, Bastiani è leader con 194 punti, segue Lowes,a -14, Marini a -18, Bezzecchi a meno 23. Ad una gara dalla fine, a Portimao la settimana prossima, Bastianini vede il titolo iridato più vicino.

In Moto3 grande vittoria di Arbolino, che riapre la corsa al titolo salendo a -11 dal leader della classifica Arenas. In motogp vince Franco Morbidelli, al termine di un appassionante duello con Miller. Lo spagnolo Joan Mir, a 23 anni, si laurea per la prima volta campione della Motogp. A vent'anni dall'ultimo titolo nella massima categoria, la Suzuki torna a primeggiare nel mondiale piloti.