Meteo: sul riminese tornano le piogge, raffiche di vento fino a 70 km/h

| 12:48 - 15 Novembre 2020

Foto Stefano Giacomini.



Torna il maltempo nel territorio riminese, con piogge che si intensificheranno tra la tarda mattinata di domani (lunedì 16 novembre) e il pomeriggio, più consistenti nelle zone appenniniche. Sulla costa raffiche di vento fino a 70 km/h. Schiarite tra il pomeriggio e la sera di dopodomani (martedì 17 novembre), ma poi possibile ritorno di foschie.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 15/11/2020 ore 12:00



Lunedì 16 novembre 2020

Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: piogge in graduale estensione al territorio da ovest verso est nel corso della mattinata, con intensificazione tra tardo mattino e pomeriggio. Fenomeni moderati, più consistenti a ridosso dei rilievi. Tendenza ad attenuazione dalle ore serali con ultimi residui sulle aree appenniniche.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +12°C, massime comprese tra +10°C e +14°C.

Venti: deboli variabili al mattino, tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali nel corso del pomeriggio, fino a divenire moderati da Nord-Est nelle ore serali lungo la costa. Possibili ulteriori rinforzi con raffiche fino a 60/70 km/h.

Mare: inizialmente poco mosso ma con moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, fino a molto mosso in serata; localmente agitato al largo. Coefficiente di marea alto con possibili locali criticità sulla fascia litoranea.

Attendibilità: alta.



Martedì 17 novembre 2020

Stato del cielo: inizialmente molto nuvoloso con tendenza a progressiva attenuazione della nuvolosità. Maggiori schiarite tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: residue nella notte in prossimità dei rilievi, in esaurimento.

Temperature: minime comprese tra +5°C e +10°C, massime comprese tra +10°C e +15°C.

Venti: settentrionali, deboli-moderati su zone interne, moderati lungo la costa con rinforzi specialmente nella notte e successiva tendenza a graduale attenuazione.

Mare: molto mosso tra notte e mattinata con moto ondoso in graduale attenuazione, mosso o poco mosso in serata.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 18 novembre 2020

Stato del cielo: poco nuvoloso con possibili foschie in mattinata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +7°C e +9°C, massime comprese tra +10°C e +13°C.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: condizioni ancora stabili giovedì 19 novembre grazie alla presenza di un debole campo d’alta pressione, in via di cedimento nei giorni successivi. Probabile transito perturbato tra venerdì 20 e sabato 21, con netto rinforzo della ventilazione e calo termico. Da valutare gli effetti in termini di precipitazioni sulla nostra provincia.



