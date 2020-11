Rimini, a spasso di notte nonostante il coprifuoco: in due sanzionati, per uno scatta la denuncia

Cronaca

Rimini

| 11:49 - 15 Novembre 2020

Controlli della Polizia di Rimini al Parco Cervi.

Sono stati fermati dagli agenti della polizia di Stato al Parco Cervi mentre passeggiavano all’una e mezza di notte, ignorando la misura del coprifuoco: sono finiti così nei guai due cittadini peruviani, di 33 e 37 anni, che non hanno saputo giustificare la loro presenza all’aperto di notte.



I due, alla richiesta dei documenti per l’identificazione, hanno detto di non averne. Quindi gli agenti li hanno invitati a salire in auto per gli accertamenti di rito ma, a quel punto, uno di loro, il 33enne, Ha estratto dalle tasche un portafogli e mostrato una patente di guida: peccato che il documento fosse intestato ad un uomo di 76 anni.



Inoltre al’interno sono state trovate una tessera sanitaria e una tessera di un supermercato appartenenti sempre al signore, un bancomat intestato ad una donna, un libretto degli assegni: insomma un ‘pot-pourri’ di documenti evidentemente non appartenenti al peruviano. Per quest’ultimo è scattata la denuncia per ricettazione ed entrambi sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti Covid.