Cattolica: sorpreso con 150 pacchetti di sigarette, nei guai per contrabbando ‘accanito tabagista’

Cronaca

Cattolica

| 11:04 - 15 Novembre 2020

Le sigarette sequestrate.

Fermato alla guida della sua auto dai carabinieri di Cattolica, è stato trovato con a bordo chilogrammi di sigarette. E’ accaduto nella giornata di sabato, 14 novembre, a Cattolica. Durante il controllo tutto sembrava regolare fino a quando l’occhio attento dei carabinieri ha scorto all’interno del veicolo un insolito quantitativo di stecche di sigarette con bollo estero.



I militari hanno così chiesto al guidatore di scendere dall’abitacolo e hanno proceduto a una ispezione che ha consentito di rinvenire, nascosti in vari vani della vettura, un totale di 150 pacchetti di sigarette di ogni tipo, provenienti dall’ucraina e importati illegalmente sul territorio nazionale.



Un’insolita e premurosa scorta in vista del lockdown, questa la prima improvvisata giustificazione. Piuttosto un vero e proprio traffico illegale di sigarette, da commercializzare abusivamente tra i propri connazionali. Saranno le ulteriori indagini a chiarirlo. Nel frattempo, in collaborazione con il personale della Tenenza della Guardia di Finanza di Cattolica, “l’accanito tabagista” è stato sanzionato in via amministrativa con un verbale di circa 5.100 euro e le sigarette sono state immediatamente sottoposte a sequestro.