Imbarcazione in avaria, tre persone rischiano di finire sugli scogli

Cronaca

Rimini

| 07:19 - 15 Novembre 2020

Intervento della Capitaneria di porto di Rimini.

Sabato pomeriggio alle ore 16:15 circa, perveniva alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto chiamata al numero di emergenza 1530, per assitenza e soccorso da parte di una unità da diporto a motore di circa 5,5 metri. L'imbarcazione, avendo subito un’avaria all’apparato motore e con tre persone a bordo, si trovava ad alcune decine di metri dalla scogliera di Torre Pedrera, verso cui era stata trascinata dal moto ondoso.

La Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Rimini ha disposto l’immediato intervento della dipendente motovedetta Cp 2107 che ha raggiunto l’imbarcazione sinistrata in tempo utile per scongiurare l’eccessivo avvicinamento alla scogliera. Il personale intervenuto ha assicurato l’assistenza ai diportisti, di cui sono state accertate le buone condizioni di salute, fino al rientro del mezzo presso il porto canale di Bellaria mediante rimorchio da parte di un altro natante.

La Capitaneria di Porto di Rimini, nel ricordare l’uso del numero gratuito 1530 in caso di emergenza, evidenzia l’importanza di seguire alcune semplici regole al fine di garantire la sicurezza della vita umana in mare, qui riportate a titolo esemplificativo: controllare periodicamente l’efficienza delle attrezzature di bordo: ancora, remi, dotazioni e dispositivi di sicurezza di bordo e cinture di salvataggio per ogni persona; prima di uscire in mare, informare sempre qualcuno a terra sull’uscita e sulla zona in cui si intende andare ed assumere ogni notizia sugli eventuali ostacoli alla navigazione e sulle condizioni meteomarine presenti nell’area ove si intende navigare e sulla rotta da percorrere.