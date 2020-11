Basket B, cambia il format e slitta il campionato al 29 novembre? La proposta della LNP

Sport

Rimini

| 21:36 - 14 Novembre 2020

Venerdì si è riunito il Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro. Sono stati nominati vicepresidenti Vito Quinto (Lions Bisceglie) e Nicola Bernardi (Virtus Padova) per la Serie B.

Per quanto riguarda il campionato Serie B, la proposta che i vertici di Lega Nazionale Pallacanestro porteranno alla FIP sarà quella di cambiare in corsa il format del campionato 2020/21.

Il format potrebbe essdere modificato in 8 gironi da 8 squadre (anzichè 4 da 16) in modo da ridurre il numero delle trasferte e da accorciare i viaggi, diminuendo al contempo le spese. Dopo una prima fase da 14 giornate ci sarebbe una fase a orologio (di sola andata) per giocare una sola volta contro le 8 squadre "sottratte" dai gironi originari da 16, quindi una regular season di 22 partite anzichè 30. Verrebbero eliminati in blocco i turni infrasettimanali per garantire maggior margine di manovra in caso di rinvii legati a casi multipli di positività al Covid-19.

La classifica per assegnare i piazzamenti playoff e playout sarà in ogni caso calcolata sul totale delle 16 squadre del girone attuale. Se la proposta dovesse essere acccettata, la partenza del campionato di serie B 2020/21 slitterà dal weekend del 21 e 22 novembre a quello del 28 e 29 novembre, garantendo i tempi tecnici per la modifica dei gironi e dei calendari.