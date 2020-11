Moto2, super Stefano Manzi: in pole a Valencia col record della pista

Sport

Rimini

| 16:46 - 14 Novembre 2020

Stefano Manzi.

Il pilota 21enne riminese Stefano Manzi (è nativo di Santarcangelo di Romagna) conquista nell’ultimo tentativo utile la pole-position a Valencia in Moto2 (penultimo appuntamento della stagione) e centra anche il nuovo record della pista in sella alla Mv Agusta (1:34.418). Dal 1975 non accadeva per la storica casa di Giacomo Agostini. Incredibile prestazione per il pilota riminese che precede al termine della Q2 lo spagnolo Garzò ed il l’altro rimnese Marco Bezzecchi. Sam Lowes solo 18esimo, il leader del mondiale Ena Bestianini chiude dodicesimo. Anche Luca Marini in quarta fila dalla decima casella. In seconda fila ecco Fabio Di Giannantonio con Jorge Martin e Marcos Ramirez al sua fianco.

La gara è in programma domenica 15 novembre alle ore 12.20 e sarà preceduta dal warm up alle ore 9.30.