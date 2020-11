Attualità

Rimini

| 15:36 - 14 Novembre 2020

Edizione 2019 del presepe di sabbia.

Per le festività natalizie non sarà allestito il presepe di sabbia sul lungomare Tintori, in zona porto di Rimini. Gli organizzatori infatti hanno annunciato l'annullamento dell'edizione 2020, a seguito delle recenti disposizioni assunte dal governo e dalla regione. "Nella speranza che tutto si risolva positivamente per gli Italiani e per il mondo intero, ci diamo appuntamento all'edizione 2021", scrivono gli organizzatori in una breve nota.