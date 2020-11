Scatena il panico nel condominio: urla e lancio di limoni contro il vicino

Cronaca

14 Novembre 2020

Momenti di concitazione ieri pomeriggio (venerdì 13 novembre) in un condominio di via Lupo a Rimini. Protagonista della vicenda un 69enne italiano, che intorno alle 13 ha iniziato a urlare. Ma dopo circa un'ora, non si era ancora calmato: così un altro condomino, che pur conosceva bene l'uomo dal temperamento focoso e spesso aggressivo verbalmente, lo ha invitato a fare basta. Il 69enne si è però indispettito e si è portato sul balcone della propria abitazione, chiamando l'altro condomino. Quando questi si è affacciato, gli ha tirato contro dei limoni, colpendolo alla nuca. E' così intervenuta la Polizia, che ha riportato, con fatica, il 69enne alla calma. Quest'ultimo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.