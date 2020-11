San Giovanni: confermato il mercato del lunedì, con un solo ingresso

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:29 - 14 Novembre 2020



A San Giovanni in Marignano confermato il mercato del lunedì, con l'adeguamento alle norme varate da specifica ordinanza regionale. Ci sarà un solo ingnresso (da largo della Libertà) e una sola uscita (in via Ponti Ventena).

Il Farmer Market, che si trova in Piazza Silvagni, sarà accessibile a sua volta da un unico ingresso posto sulla Piazza. Gli accessi saranno presidiati da personale che si occuperà dei controlli. Confermata maggior presenza degli agenti di polizia municipale per prevenire assembramenti.

Spiega l'amministrazione comunale: «Siamo consapevoli che ciascuno dovrà fare la propria parte perchè questo servizio possa continuare: fondamentale come ormai sapete sono l'utilizzo della mascherina, la disinfezione delle mani, e l'attenzione al distanziamento. Ci raccomandiamo con ciascuno di mantenere la massima attenzione».