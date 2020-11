Eventi

Rimini

| 17:32 - 13 Novembre 2020

L'edizione 2020 di "Reunion" diventa "live". La manifestazione di fantascienza ma non solo, organizzata da Stic-Al - Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero e Ultimo Avamposto, si sposta sul web. L'evento si sarebbe dovuto tenere a Riccione nel Centro Congressi dell'Hotel Mediterraneo ma la situazione attuale non ne permette lo svolgimento. La convention si sposta così sulle sue piattaforme social.



Forti del successo di "StarConVoi" la versione on line della Starcon svoltasi nel mese di maggio, gli organizzatori hanno deciso di offrire agli appassionati un evento on line del tutto gratuito che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 dalle 21.



Ospiti della Reunion XVI saranno gli attori/doppiatori/direttori di doppiaggio Marco Mete (on line sabato 14 alle 21.30) e Alessandro Rossi (on line domenica 15 alle 21.30). Mete e Rossi hanno prestato la voce rispettivamente a due dei personaggi più conosciuti della fantascienza internazionale: l'androide Data (l'attore Brent Spiner) e il capitano Jean Luc Picard (Patrick Stewart) da Star Trek The Next Generation.



Marco Mete è stata la voce, tra gli altri, di Bruce Willis, Kevin Bacon, Michael Keaton, Peter Capalbi (Doctor Who), Roger Rabbit e Daffy Duck.



Alessandro Rossi ha doppiato, tra gli altri, Liam Neeson, Samuel L. Jackson, Arnold Schwarzenegger, Peter Weller. Ha interpretato diverse serie televisive tra cui "L'ispettore Coliandro", "Provaci ancora prof", "Suburra".



Il palco virtuale vedrà anche la presenza del giornalista/divulgatore Paolo Attivissimo sabato 14 alle 22.30.



Durante le due serate interverranno Marcello Rossi, Claudio Sonego e Cesare Cioni per raccontare curiosità, aneddoti e novità su Star Trek e sulla fantascienza in generale.



Sabato 14 alle 23.30 sarà anche presentato "Trek It" il documentario sul fandom italiano di Star Trek di Marcello Rossi e Roberto Baldassarri.



Non mancherà una virtuale e divertente sfilata dei costumi.

Per informazioni http://www.stic.it/eventi/REUNION/index.html Facebook: https://www.facebook.com/144007735780243/posts/1740423636138637/ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=I77hz7gYdfw (link attivi solo nel giorno e nell'orario indicato)