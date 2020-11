L'Emilia Romagna va verso zona arancione: locali chiusi, no spostamenti

Attualità

Emilia Romagna

16:24 - 13 Novembre 2020



La regione Emilia Romagna verso la zona arancione. E' quanto riporta l'Ansa, citando fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid secondo le quali Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche potrebbero diventare zona arancione. I dati sono al momento al vaglio del Comitato tecnico scientifico. Campania e Toscana dovrebbero essere classificate in zona rossa. Con il passaggio a zona arancione, in Emilia Romagna saranno vietati gli spostamenti fuori dal proprio comune (e quindi anche fuori dalla propria regione), salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità che dovranno essere oggetto dell'autocertificazione. Inoltre ristoranti e bar dovranno chiudere (potranno garantire servizio a domicilio).



AGGIORNAMENTO: Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre. Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. E' quanto apprende l'Ansa.