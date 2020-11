Coronavirus San Marino: 18 casi nelle ultime 24 ore, calano ricoveri

Attualità

| 15:19 - 13 Novembre 2020

Foto Simone Fiorani.



A San Marino nelle ultime 24 ore si sono registrati 18 casi di positività al nuovo coronavirus, a fronte di 156 tamponi (tasso di positività dell'11,54%), mentre sono quattordici le guarigioni.

Ventiquattro ore prima invece a fronte di un numero imponente di tamponi, 560, sono stati rilevati 44 casi (tasso di positività del 7,86%), 17 invece le guarigioni.



Dal 1 luglio, nella Repubblica del Titano, non si sono registrati decessi; 323 i positivi (309 residenti e 14 frontalieri o non residenti), 215 i guariti (205 residenti e 10 frontalieri o non residenti) e 538 i complessivi casi di contagio (514 residenti e 24 frontalieri o altri non residenti). Da inizio epidemia (febbraio 2020), 1253 casi con 42 decessi e 888 guariti.



Gli attuali positivi sono 323, di questi il 96,6% è in isolamento domiciliare (312), mentre il restante 3,4% è in ospedale: otto nel reparto Covid o in isolamento in medicina (2,5%) e tre in terapia intensiva (0,9%). Rispetto all'ultimo aggiornamento sono dunque in calo di tre unità i ricoveri. Infine, al 12 novembre sono stati eseguiti 13.396 tamponi; le persone in quarantena domiciliare sono 255, tra cui 2 operatori sanitari.