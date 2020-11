Covid: a San Marino controlli forze dell'ordine su palestre e mercato

Cronaca

Repubblica San Marino

13 Novembre 2020

Ieri (giovedì 12 novembre) le forze dell'ordine sammarinesi hanno effettuato accertamenti presso le palestre di tutto il territorio, mentre nella giornata odierna (venerdì 13 novembre) i controlli sono stati operati presso il mercato di Serravalle e nei centri commerciali della zona. In azione unità interforze della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Guardia Rocca.

I Corpi di polizia raccomandano a tutta la cittadinanza ed agli esercenti delle attività commerciali in genere di attenersi scrupolosamente agli obblighi descritti nel Decreto Legge in questione.