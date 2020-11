Santarcangelo: sabato decisione sull'apertura dei mercati

| 14:44 - 13 Novembre 2020





Il mercato agricolo a km zero del sabato mattina in piazza Ganganelli è confermato, con una serie di accorgimenti organizzativi per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza emanata il 12 novembre dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare il contenimento dei contagi. Per quanto riguarda i mercati settimanali del lunedì e del venerdì, invece, sono in corso di svolgimento approfondimenti tecnici in collaborazione con le associazioni di categoria il cui esito sarà reso noto dall’Amministrazione comunale nella giornata di domani (sabato 14 novembre).