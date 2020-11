Riccione: installate le prime colonnine per ricarica veicoli elettrici La manutenzione delle colonnine è a carico della Be Charge Srl di Milano, per la durata di 5 anni

Attualità Riccione | 14:33 - 13 Novembre 2020 Una delle colonnine installate a Riccione. Sono state installate a Riccione le prime colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La sistemazione e la manutenzione delle colonnine sono a carico della Be Charge Srl di Milano, per la durata di 5 anni. Le zone interessate: P.le Neruda, P.le Azzarita, P.le Marinai d’Italia, P.le Della Ginestra, P.le Dei Faraglioni, P.le Di Saraceni, P.le Vittorio Veneto, P.le Caduti di Cefalonia, P.le Carpi Busseto, viale Millennio, P.le Del Circeo e P.le dei Delfini all'uscita dell'A14 con ricarica veloce.