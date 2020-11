Campionato Italiano Velocità: ecco il calendario 2021

Sport

| 13:39 - 13 Novembre 2020

Reso noto il calendario Elf Civ 2021.

A meno di un mese di distanza dall’ultimo Round di Vallelunga ecco le date degli appuntamenti per la nuova stagione Elf Civ. La Fmi ha reso noto infatti il calendario Elf Civ 2021, che conferma anche per il nuovo anno le 12 gare ripartite in 6 doppi Round, con la grande novità rappresentata da un Round in notturna. Il 4° Round Elf Civ 2021 da Misano vedrà infatti il primo turno di qualifiche del venerdì e le gare del sabato della categoria Sbk svolgersi in un suggestivo scenario in notturna. Da confermare poi la possibilità di allargare l’appuntamento in notturna, con le stesse modalità della Sbk, anche per la SS600. Elemento che aggiungerà emozione e adrenalina ad un Campionato già di alto livello. Di seguito le date dei 6 appuntamenti 2021:

Round 1: 17-18 aprile – Mugello Circuit

Round 2: 15 - 16 maggio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Round 3: 3-4 luglio – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola

Round 4: 24-25 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (notturna)

Round 5: 28-29 agosto – Mugello Circuit

Round 6: 9-10 ottobre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”