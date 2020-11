Palazzo Palloni diventerà scuola per adulti. La richiesta del Comune di Rimini

| 12:48 - 13 Novembre 2020

Col voto favorevole della maggioranza (18 i sì, 12 contrari, una astensione) il Consiglio comunale di Rimini ha ratificato la proposta di bilancio di previsione 2020 - 2022 approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale, con cui sono stati previsti una serie di interventi. Tra essi lo spostamento dal 2020 al 2021 delle risorse che riguardano gli interventi sulle scuole Ferrari,

scuola elementare di Miramare, scuola Boschetti Alberti; la richiesta del settore educazione di prendere in affitto, grazie a un contributo ministeriale che ne copre il primo anno, il palazzo Palloni per la scuola degli adulti; l’inserimento delle quote del contributo ministeriale PON inclusione a finanziamento dell’assunzione di 5 assistenti sociali a tempo determinato; gli interventi per alcuni interventi per la messa in sicurezza della scuola d’infanzia del Borgo.