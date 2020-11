Nuova ordinanza regionale, Upi e Anci raccomandando collaborazione

Attualità

Emilia Romagna

| 12:39 - 13 Novembre 2020

Incontro tra sindaci e prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza (foto di repertorio).



L'Unione delle province italiane (Upi) Emilia-Romagna e l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (Anci) hanno partecipato insieme ai presidenti di Provincia e ai sindaci dei Comuni capoluogo della regione al tavolo dell’unità di crisi che si è svolto giovedì per la stesura della nuova ordinanza regionale in vigore da sabato 14 novembre, sottolineano l’importanza del lavoro svolto dal tavolo per la definizione di nuove misure restrittive per il contenimento del contagio e della curva pandemica.



In particolare evidenziano come la regione Emilia-Romagna stia affrontando con responsabilità e impegno questa fase, ma che nell’interesse collettivo si rende necessario attuare una serie di misure che abbiano il duplice obiettivo di ridurre gli assembramenti e di preservare la tenuta del tessuto sociale e produttivo dell’intero territorio.



UPI e ANCI ribadiscono quanto ora più che mai occorra essere responsabili e attenti. Le restrizioni che coinvolgeranno tutti noi, servono anzitutto a limitare i contagi, ma anche ad evitare il collasso del nostro sistema sanitario. I Comuni e le Province sono a piena disposizione dei cittadini e delle istituzioni per collaborare ad una sempre più efficace azione di contrasto al virus.

UPI e ANCI sottolineano la necessità di prevedere ristori economici per le attività interessate dalle misure restrittive, in modo tale che si possa garantire la tenuta dell’intero tessuto socio-economico regionale.



Hanno presenziato:

Gian Domenico Tomei Sindaco di Polinago, Presidente UPI Emilia-Romagna e Presidente Provincia di Modena

Andrea Gnassi Sindaco di Rimini, Presidente ANCI Emilia-Romagna

Patrizia Barbieri Sindaco di Piacenza e Presidente Provincia di Piacenza

Michele de Pascale Sindaco di Ravenna e Presidente Provincia di Ravenna

Alan Fabbri Sindaco di Ferrara

Enzo Lattuca Sindaco di Cesena

Virginio Merola Sindaco di Bologna

Giancarlo Muzzarelli Sindaco di Modena

Federico Pizzarotti Sindaco di Parma

Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia

Gian Luca Zattini Sindaco di Forlì

Gabriele Antonio Fratto Presidente Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Bertinoro

Nicola Minarelli Vice Presidente f.f. Provincia di Ferrara e Sindaco di Portomaggiore

Diego Rossi Presidente Provincia di Parma e Sindaco di Borgo Val di Taro

Riziero Santi Presidente Provincia di Rimini e Sindaco di Gemmano