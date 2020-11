Bonaccini ancora positivo al Covid: 'Ho polmonite bilaterale in stato iniziale"

Attualità

Emilia Romagna

| 12:21 - 13 Novembre 2020

Stefano Bonaccini.

Il governatore della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è ancora positivo al Covid, inoltre ha sviluppato una polmonite bilaterale a uno stadio iniziale. Lo ha comunicato lui stesso sulla sua pagina Facebook. Bonaccini prosegue le cure da casa, senza doversi ricoverare: «Questo è almeno un sollievo. Ho massima fiducia nella loro valutazione e mi affido alla loro capacità e alle loro cure. Continuerò dunque a lavorare da casa, rinunciando magari a qualche eccesso di stress che in questi mesi non mi ha certo aiutato. Ma non mi fermo».

Il governatore regionale ha rinnovato l'appello ai cittadini emiliano romagnoli: «ve lo faccio quindi da presidente, ma anche da persona che ora si sta curando. Per il bene che vogliamo a noi stessi e agli altri. Perché regga la nostra sanità, fatta da donne e uomini capaci di tenere insieme grande professionalità e grande umanità, e a nessuno siano precluse le cure di cui ha bisogno. Vi garantisco che io farò la mia parte fino in fondo, anche da qui, anche così».