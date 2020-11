Da lunedì libri take away alla biblioteca di San Clemente

Attualità

San Clemente

| 12:12 - 13 Novembre 2020

La vetrina della biblioteca Tasini.



Il take away è sempre consentito, anche di libri. Ecco allora che anche la biblioteca comunale “Giuseppe Tasini” do San Clemente si attrezza per soddisfare l'appetito di lettura dei suoi utenti, vecchi e nuovi. L’attività di prestito e riconsegna riprende dalla prossima settimana grazie all’avvio del nuovo servizio “Prendi e Vai” così da rimanere più vicina agli affezionatissimi amici di San Clemente e della Valconca. Da lunedì 16 novembre sarà possibile prenotare il libro preferito e ritirarlo direttamente al portone della biblioteca. In vetrina tanti “variegati” suggerimenti di lettura per grandi e piccoli: alle finestre della biblioteca - trasformata per l’occasione in una vera e propria “libreria virtuale” - verrà allestita una piccola esposizione di volumi (vedi foto allegata), selezionati in modo da soddisfare i gusti di tutti gli utenti. Restituzioni e consegne si effettueranno solo su appuntamento, sempre al varco. Per informazioni e prenotare i libri, contattate la biblioteca tramite a biblioteca@sanclemente.it oppure 0541 862446.