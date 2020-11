Volley A2 femminile, Omag cerca il riscatto dopo quattro ko di fila

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:50 - 13 Novembre 2020

L'Omag vuole tornare a festeggiare.

Non si perde d'animo la Omag Consolini Volley dopo la quarta sconfitta consecutiva, il Ko contro la capolista Cutrofiano. Le romagnole, ancora in corsa per la pool promozione, non si preoccupano della classifica ben sapendo che il campionato è ancora lungo e che tutto può accadere. Con la determinazione vista nel secondo e terzo set di domenica scorsa, dove sono mancati un pizzico di cinismo e un pò di fortuna, ogni traguardo è ancora possibile. Il girone di ritorno della Omag partirà dal PalaMarignano, dove sarà attesa un'agguerritissima Cda Talmassons.

La squadra friulana, nonostante un girone d'andata altalenante, rimane un sestetto in grado di infastidire chiunque, potendo fare affidamento su giocatrici del calibro di Smirnova, Tirozzi, Bartesaghi, Nardini e Barbazeni. All'andata, in Friuli, Fiore e compagne si imposero in 5 set in rimonta dallo 0-2. Un risultato che Talmassons proverà a riscattare domenica con l'obiettivo sorpasso essendo ad un solo punto dalle marignanesi.

Sarà un'altra domenica senza l'amato pubblico per le Zie. Un'assenza “pesante” perché sul sostegno dei Nipoti avrebbero potuto contare in ogni angolo d'Italia. In soccorso è arrivata LVFTV, presente con dirette streaming da tutti i campi di serie A, consentendo a tutti gli appassionati di volley di assistere allo spettacolo. A tal proposito chiediamo un parere a Paolo Marchini e Sergio Muccioli in rappresentanza dei "Nipoti".

È un’annata particolare piena di difficoltà e disagi per tutti – spiega Paolo- e noi tifosi la stiamo vivendo con un po di frustrazione non potendo stare vicino alle ragazze per trasmettere loro il nostro calore e la nostra passione come abbiamo sempre fatto. Attualmente le regole sono queste e i "NIPOTI" le rispettano.

Sergio continua: “chi mi conosce sa che non sono giovane, che sono diversamente abile e che da alcuni anni mi sono appassionato a questo bellissimo sport e sono uno dei fondatori dei NIPOTI. Vorrei spendere due parole per i ragazzi più giovani del nostro gruppo, i giovani si sa hanno bisogno forse più di noi adulti di creare un empatia con le atlete con le quali si genera una sinergia vincente in un gruppo. Quest'anno purtroppo è stato limitato dal fatto di non potere assistere, non solo alle partite, ma nemmeno agli allenamenti. Giovani e meno giovani, crediamoci insieme si vince! (anche il COVID) Forza ZIE"

Per quanto riguarda la possibilità di seguire la partita, vi segnaliamo che il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale LVFTV a partire dalle 16.45. Inoltre, come di consueto, si potrà seguire il live score della partita sul sito della Lega VolleyFemminile.

