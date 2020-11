Addio a Silvio Stefanelli, navigatore sammarinese stimato in Italia e all'estero

Sport

09:49 - 13 Novembre 2020

Silvio Stefanelli.



Il navigatore sammarinese più conosciuto e stimato a livello italiano ed internazionale, Silvio Stefanelli, ha perso l'estenuante lotta lunga anni contro una grave malattia che stava affrontando con grande coraggio. Aveva continuato a gareggiare fino al 2019.



Nel corso della sua brillante carriera aveva conquistando numerosi successi. Aveva gareggiato assieme a Paolo Valli e praticamente tutti i piloti sammarinesi più importanti: Massimo Ercolani Giuliano Calzolari, Filippo Reggini, Daniele Ceccoli, Alessandro Broccoli, Stefano Guerra, Jader Vagnini, Giovanni Zonzini ed altri ancora. Aveva partecipato a ben ventitré gare del Mondiale WRC assieme a piloti quali Alex Raschi e Loris Baldacci. Aveva affiancato anche tanti piloti italiani ultimo dei quali Francesco Fanari.



Indimenticabile la sua presenza, a fianco di Sandro Munari, in tante edizioni del Rallylegend.

Silvio Stefanelli era un grande appassionato e quando non correva, era presente alle gare sammarinesi come ufficiale di gara.



La Federazione Auto motoristica sammarinese, a nome di tutti suoi tesserati, esprime profonda commozione ed è vicina alla famiglia e agli amici di Silvio Stefanelli in questo triste momento.