Via Serpieri a Rimini teatro di degrado, autori ragazzini incivili e senza mascherina

Attualità

Rimini

| 08:13 - 13 Novembre 2020

I commercianti di Via Serpieri segnalano degrado e mancanza di senso civico da parte di gruppi di ragazzi che rigorosamente senza mascherina, dopo aver acquistato generi vari, come patatine bibite ed altro, lasciano rifiuti di ogni genere sui gradini della chiesa di santa Croce e in strada, a pochi passi dal corso d'Augusto.



Sono in corso esposti in Comune e sono state attivate le forze dell'ordine, in quanto essendo una via laterale secondaria «neppure i potenziali clienti sono incentivati a passeggiare lungo la via "presidiata" da soggetti privi di ogni rispetto per chicchessia, ignorando ogni forma di protezione personale, specialmente in questa grave situazione sanitaria».