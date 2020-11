Basket B, un positivo al Covid 19 in casa RivieraBanca

| 22:55 - 12 Novembre 2020

RivieraBanca Basket Rimini comunica che, in seguito a lievi sintomi e dopo un tampone molecolare, un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19. A scopo cautelativo è stato inoltre effettuato a tutti i componenti del Team Squadra uno screening che ha dato esito negativo.Contestualmente è stata avviata un’indagine epidemiologica interna al gruppo che non ha evidenziato la necessità di isolare nessun componente del Team Squadra, in quanto nelle 48 ore precedenti non sono avvenuti contatti diretti. Gli allenamenti pertanto continuano agli ordini di coach Bernardi con la solita intensità in previsione dell’esordio in campionato di domenica 22 novembre in trasferta a Cecina.