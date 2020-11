Meteo: sul riminese weekend con giornate 'grigie'. Poi lunedì attese piogge

Attualità

Rimini

| 19:44 - 12 Novembre 2020

Rimini.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 12/11/2020 ore 19:00 Fine settimana stabile ma con cieli prevalentemente molto nuvolosi. Possibile cambiamento ad inizio settimana.



Venerdì 13 Novembre 2020

Stato del cielo: coperto o molto nuvoloso con foschie e nubi basse specie in pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +11°C, massime comprese tra +13°C e +15°C.

Venti: deboli da Nord-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 14 Novembre 2020

Stato del cielo: possibili nebbie o foschie nottetempo e in prima mattinata su zone costiere. Altrove cieli molto nuvolosi. Nel pomeriggio possibili foschie in pianura e nubi basse sulle vette, altrove cieli molto nuvolosi.

In serata cieli nuvolosi ma con foschie e nebbie in estensione dal mare verso la costa.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +10°C, massime in flessione comprese tra +12°C e +14°C.

Venti: deboli da Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 15 Novembre 2020

Stato del cielo: coperto con nubi basse e foschie.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 9°C e +11°C, massime comprese tra +12°C e +14°C.

Venti: deboli da Est/Nord-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: Nel corso di Lunedì 16 novembre avverrà un rapido transito perturbato da Ovest verso Est con fenomeni più consistenti sui settori adriatici e a ridosso dei rilievi. Migliora da Martedì 17 con afflusso di aria più fredda e temperature in calo.

