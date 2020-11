Attualità

Rimini

| 19:07 - 12 Novembre 2020

Carcassa di bicicletta abbandonata.

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una carcassa di bicicletta abbandonata alla fermata del bus (linea 2-15-18) presso la stazione ferroviaria di Rimini, lasciata attaccata al palo. In attesa del bus non si può non notare i resti della bici lasciati in bella mostra ormai da mesi - spiega il lettore - Non si può fare niente per rimuovere? Gli utenti possono inciampare.