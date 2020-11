San Marino: prorogata fino al 10 gennaio la mostra 'I Maestri del Photomeeting' 

Eventi

Repubblica San Marino

| 17:59 - 12 Novembre 2020

Mentre in Italia le mostre sono state sospese causa emergenza Covid, a San Marino - visto il successo di critica e di affluenza di pubblico - la mostra fotografica 'I Maestri del Photomeeting', allestita al Museo Pinacoteca San Francesco, è stata prorogata fino al 10 gennaio. Inaugurata il 30 settembre, raccoglie 77 immagini in bianco-nero e a colori di celebri fotografi che hanno tenuto i corsi nelle edizioni del San Marino International Photomeeting dal 1991 al '99. L'esposizione, che ha il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e della Segreteria di Stato per il Turismo, è stata realizzata da Conrad Mularoni e Albano Sgarbi e dall'Asfa, Associazione Sammarinese Foto Amatori, in collaborazione con gli Istituti Culturali e la Sums, Società Unione Mutuo Soccorso.