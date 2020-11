Covid: San Marino, medici in pensione arruolati in call center 

Attualità

Repubblica San Marino

17:45 - 12 Novembre 2020





San Marino riattiva il servizio telefonico 'Info Covid' per rispondere a domande e dubbi dei cittadini del Titano sull'epidemia del nuovo coronavirus sul territorio. A rispondere saranno nove medici in pensione che sono stati 'arruolati', sulla base della loro disponibilità, come volontari. Il servizio telefonico per i sammarinesi - 0549 994001 - sarà riattivato da lunedì 16 novembre. Grazie ai medici volontari, il servizio è stato potenziato negli orari di apertura e sarà attivo dal lunedì al venerdì al mattino dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Attivata anche una casella di posta elettronica - info.covid@iss.sm - alla quale sarà possibile inviare messaggi e richiedere informazioni. Sarà lo stesso team a rispondere.