Alcuni casi di positività: scuola dell'infanzia chiusa a Morciano in via precauzionale

Morciano di Romagna

| 17:36 - 12 Novembre 2020

La scuola dell'infanzia 'Mariotti' di Morciano di Romagna resterà chiusa nelle giornate di domani, venerdì 13 novembre, e di lunedì 16 novembre. E' questa la misura che il Comune di Morciano, sentita l'Ausl e la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo 'Valle Del Conca' ha deciso di adottare in via precauzionale così come stabilito dal protocollo dell'Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei casi di Covid-19 nelle scuole dell'infanzia. Presso la scuola dell'infanzia 'Mariotti' si sono infatti registrati alcuni casi di positività al Coronavirus tra il personale docente, non docente ed ausiliario, facendo quindi scattare il protocollo sanitario previsto in questi casi. Nello specifico in data odierna si è appreso di un caso di positività da parte di un docente, portando a quattro su sette le sezioni interessate dall'emergenza epidemiologica. L'attività didattica è dunque sospesa in via preventiva in attesa di acquisire il risultato dei tamponi che verranno eseguiti dall'Ausl nella giornata di domani e che vengano espletate le attività di sanificazione dell'intero plesso scolastico.