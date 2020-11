Il covid non ferma il Mamì Bistrot, domenica prossima tornano i live mattinieri

Eventi

Rimini

| 16:58 - 12 Novembre 2020

Stevie Biondi e Manuela Evelyn Prioli.

Domenica prossima (15 novembre), dalle ore 10.30, tornano i live mattinieri del Mamì Bistrot. Ospiti della baguetteria di Rivabella un duetto d'eccezione: Stevie Biondi e Manuela Evelyn Prioli. Fratello del più celebre Mario, col quale ha condiviso numerosi progetti artistici di successo, Steve Biondi ha calcato i più prestigiosi palcoscenici italiani.



Da qualche anno si dedica con maggior applicazione alla sua carriera solista firmando progetti discografici di alto livello (nel 2016 partecipa all'album tributo per Lucio Battisti) e collaborando con i nomi più rinomati della musica d'autore, come Serena Brancale (Sanremo 2015), Andrea "Satomi" Bertorelli (album tributo a Gino Vannelli) e Nik Valente (album “MeMo”). Dopo una collaborazione col Maestro Michele Bonivento e con gli HotPlay per la realizzazione del brano “Playa del Sol”, nel quale duetta con la cantante Giada Agasucci (Amici 2014), nel 2020 partecipa ad una compilation di artisti vari dal nome “Different Styles” e, durante il lockdown, registra il singolo “Il tuo piano”. Durante la quarantena partecipa al progetto benefico “Nemico Invisibile”, cantando assieme al fratello Mario Biondi ed Annalisa Minetti, Dodi Battaglia, Gaetano Curreri, Petra Magoni, Bluey degli Incognito e tanti altri artisti. Alla fine dell'estate del 2020 Stevie viene selezionato tra i 20 finalisti del Premio Mia Martini col brano "Il tuo piano". A inizio settembre torna sul palco dell'Arena di Verona accanto al fratello Mario e, nello stesso anno, esce l'album "On the 3rd floor" di Maison Musiq nel quale canta il brano "Hopeful lie".



Voce intensa e timbro raffinato, Manuela Evelyn Prioli è stata definita, per le sue doti vocali e per la sua sensibilità artistica, una delle più promettenti e talentuose giovani voci del panorama musicale.

Jazz singer dalla background soul e dalla vocalità black, vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale. Durante il suo percorso musicale è stata voce solista della Big band Maderna (special-guest Fabrizio Bosso alla tromba) e, di recente, ha collaborato come interprete solista nello spettacolo “Jazz Divas” accanto al celebre sassofonista Max Ionata.