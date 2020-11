Webinar gratuito sul Superbonus 110%, in luce tutte le opportunità

Attualità

Rimini

| 16:27 - 12 Novembre 2020

Il sistema della cooperazione romagnola ha organizzato per venerdì 13 novembre un webinar gratuito dal titolo «Superbonus 110% - Il ruolo delle BCC del territorio». L'evento, in programma alle ore 16 su una piattaforma virtuale, è aperto a tutti.

Nel corso dell'incontro, promosso da Confcooperative Ravenna-Rimini e Confcooperative Forlì-Cesena, si metteranno in luce tutte le opportunità che le BCC dell'area Romagna possono attivare per soci e clienti che intendono avviare un intervento di ristrutturazione compreso nell'iniziativa del Superbonus 110%.

Ricordiamo che il Superbonus consente di intervenire sia in tema energetico, sia in tema di sistemazione per il rischio sismico, riattivando tutta la filiera dell’edilizia.

Innovativo lo strumento della cessione del credito previsto, con il ruolo fondamentale degli istituti di credito, come sottolinea Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC Emilia-Romagna: «Le banche di credito cooperativo sono vicine al territorio in cui operano, conoscono le famiglie e le imprese. Sono sei le banche a livello di Romagna che coprono oltre l’80% dei Comuni del territorio. Durante il webinar saranno proprio i vari istituti a intervenire fornendo un servizio puntuale in termini di opportunità, illustrando modalità sia in relazione alla normativa e sia in relazione alla parte del credito e fiscale».

A parlare saranno Fausto Poggioli per La BCC ravennate, forlivese e imolese; Stefano Clementi per Banca Malatestiana; Matteo Rivaroli per BCC Sarsina; Daniele Bagni per CCRomagnolo; Daniele Brigliadori per Riviera Banca; Mauro Gherardi per Romagna Banca.

Moderano i funzionari di Confcooperative per il credito Pier Nicola Ferri e Silvia Pirini Casadei. Ecco il link per partecipare.