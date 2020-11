Compleanno Le Befane Shopping Centre: vota la torta più bella e vinci Gift card

Eventi

Novafeltria

| 15:53 - 12 Novembre 2020

Sarà uno speciale contest all'insegna di dolcezza e creatività l'evento ideato per festeggiare il quindicesimo compleanno de Le Befane Shopping Centre di Rimini, che apriva le sue porte al pubblico per la prima volta il 22 novembre del 2005. E se dal 2005 ad oggi è sempre stato il Centro commerciale a regalare la torta ai propri clienti in occasione di questo giorno speciale, quest'anno i ruoli si sono invertiti grazie al contest 'Compleanno in vetrina' che vedrà 23 torte, realizzate da altrettanti pasticceri ed esperti di cake design che hanno accolto l'invito a prendere parte a questa manifestazione.

Ed ecco i nomi (in ordine alfabetico) dei 23 partecipanti: Alessia Basso, Davide Borgogelli, Cafè Ma vie, Dolcemente Pascoli, Lyuke Bakery, Silvia Faetani, Giulia Ferrandino, Chiara Gattei, Golose Creazioni by Max, Le torte di Aura, Valentina Lolli, Le torte di Lilly, Barbara Pagano, Pasticceria Andrea Costa, Michaela Pazzini, Vanessa Pedinici, Tamara Rigucci, Alessandra Semproli, Sfornaidea, Staccoli Pasticceria, Sugar Antica Croccanteria, Erica Valtancoli, Giuseppina Verta.

Da sabato 14 a venerdì 27 novembre 2020 nelle vetrine dei negozi della Galleria de Le Befane saranno esposte le Birthday cake realizzate, ciascuna seguendo un'ispirazione particolare sulla base dei temi assegnati - moda, abbigliamento femminile, abbigliamento sportivo, libri, cinema, make up, infanzia, cibo, anniversario: ne sono nati 23 capolavori di zucchero!

I possessori di Be-Fan Card, individuata la torta a loro giudizio più bella, possono votarla su uno dei totem presenti all'interno del Centro commerciale, cliccando sull'area gioco sezione 'Concorso'. In palio, per chi vota, migliaia di Euro in gift card Le Befane (totale montepremi: 5.540,00 Euro Iva inclusa). Chi non ha la Be-Fan Card la può richiedere immediatamente e gratuitamente all'InfoPoint del Centro commerciale.

Alla fine del contest verranno proclamati la torta e il negozio vincitori che otteranno ciascuno in premio una gift card da 500 Euro.

Regolamento completo consultabile presso l’InfoPoint e su www.lebefane.it