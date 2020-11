Nuovo supermercato Conad a Cattolica, passi avanti per il progetto

Attualità

Cattolica

| 15:17 - 12 Novembre 2020

Progetto Macanno.



Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari ha presentato ieri sera (mercoledì 11 novembre), in diretta streaming, il progetto di spostamento e ampliamento del supermercato Conad in zona Macanno e di realizzazione di un nuovo parco pubblico. La parola definitiva sul progetto, presentato dai privati e approvato con alcune modifiche dalla giunta, spetterà al consiglio comunale. Intanto, durante la presentazione, il primo cittadino ha sottolineato che lo spostamento del supermercato permetterà la creazione di zone adeguate di carico e scarico: "attualmente i bilici che arrivano per scaricare la merce, sono costretti a fermarsi in mezzo alla strada", ha rilevato durante la diretta streaming il sindaco Gennari, aggiungendo: "E' il momento di dare la possibilità di lavorare a imprenditori che hanno, in qualche modo, fatto la storia della città e sostenerli, metterli nella condizione di operare in maniera degna". Il riferimento è al comitato cittadino Macanno che si sta battendo contro il progetto, preoccupato proprio per il possibile aumento del traffico e quindi dell'inquinamento in una zona residenziale. Per ciò che concerne il nuovo parco, Gennari ha intenzione di coinvolgere qualche azienda locale affinché siano piantati alberi da frutto o un filare di vigna, con l'intento di "ricreare un ambiente che possa essere meta dei vicini istituti scolastici".