Calcio, lutto in casa Asar: ci ha lasciato Giancarlo Minotti, figura storica società

Sport

Riccione

| 14:05 - 12 Novembre 2020

Mino Giancarlo Minotti.

Se ne va un altro pezzo storico dell'Asar, la società calcistica di Riccion,. E' venuto a mancare “Mino” Giancarlo Minotti, il presidente onorario del club, un dirigente molto appassionato. La società sulla sua pagina facebook lo ricorda così.

“La scomparsa di Mino ci addolora e ci fa sentire un po’ più soli. Persona di una disponibilità unica, sempre pronto a trasmettere ai nostri ragazzi i valori sani e giusti in cui credeva profondamente. I suoi consigli per noi più giovani arrivavano puntuali e fermi come quelli di un padre.

Oggi in cielo ci sarà un po’ di confusione e attorno alla tavola apparecchiata di buon vino, fave e formaggio come durante le pausa degli innumerevoli tornei qui al campo, ti attendono i nostri amici Tiziano Mulazzani, Augusto Magi, Poldo Del Bianco, Angelo Cerri, Spartaco Selva e Enzo Fraternali. Vogliamo immaginarvi così... Ci mancherai Mino, tanto!

Il Presidente, i dirigenti, lo staff tecnico, tutti i ragazzi i bambini e le loro famiglie porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia Minotti”.

I funerali saranno celebrati venerdì alle ore 10 alla chiesa dell'Alba.