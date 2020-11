Pennabilli: dalla parete rocciosa di Miratoio pericolo caduta massi. Al via intervento

Attualità

| 14:03 - 12 Novembre 2020

Miratoio di Pennabilli.



L’amministrazione comunale di Pennabilli comunica che sono iniziati i lavori di consolidamento della parete rocciosa nella frazione di Miratoio. Infatti, a seguito di forti avversità atmosferiche, la parete rocciosa è stata oggetto di un distacco di numerosi ed enormi massi, che hanno rischiato di colpire persone e abitazioni. L’intervento sarà attuato grazie al finanziamento di 80.000 € stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. "Un ringraziamento particolare al Servizio Area Romagna dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per la collaborazione tecnico-amministrativa, infatti, visto la specificità dell’intervento, ha predisposto il progetto e dirigerà i lavori", spiega l'amministrazione comunale in una nota.