Misano: lavori di manutenzione lungo il percorso naturalistico del Conca

Misano Adriatico

| 13:25 - 12 Novembre 2020

Le operazioni di pulizia degli argini.

Sono in corso lavori di manutenzione lungo il percorso naturalistico del Conca, all'altezza di Misano Adriatico. Nel dettaglio l’intervento riguarda la pulizia degli argini, con lavori di sfalcio e pulizia delle aree fluviali adiacenti al Conca, dove è presente il sentiero naturalistico, ad opera della Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna. Il Comune di Misano sta invece intervenendo per la messa in sicurezza di un tratto di pista, in località Pagoda al confine con San Clemente, eroso dal fiume e che sarà ripristinato e messo in sicurezza.



“Il percorso naturalistico è un patrimonio del territorio – il commento di Nicola Schivardi, assessore all’Ambiente – e l’amministrazione pone molta attenzione alla sua fruibilità in sicurezza. In questo momento ciò assume ulteriore valore, poiché consente a tante persone di muoversi all’aria aperta ed ovviare alle limitazioni che la pandemia sta purtroppo penalizzando l’attività sportiva”.