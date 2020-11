Influenza stagionale e prevenzione, a San Marino un giorno in più per vaccinarsi

Attualità

12 Novembre 2020



Sta procedendo a ritmi serrati la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale nella repubblica di San Marino, che quest’anno assume un valore ancora più importante a causa della pandemia di Covid-19 in corso. La vaccinazione ha preso il via il 20 ottobre e in tre settimane sono state già oltre 2200 le dosi di vaccino somministrate, 165 vaccini in età pediatrica e 2053 ad adulti.

La vaccinazione antinfluenzale, sempre offerta gratuitamente dall’Iss, è raccomandata a tutte le persone con più di 60 anni, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni d’età e alle persone che rientrano nelle categorie più esposte, come sanitari e forze dell’ordine, e in chi presenta particolari fragilità o co-morbilità, come i pazienti affetti da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardiocircolatorio, da diabete mellito e da altre malattie metaboliche, malattie renali con insufficienza renale, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, tumori, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, malattie neuromuscolari, patologie croniche del fegato e anche per i familiari e contatti di persone ad alto rischio.



Per prenotare la vaccinazione nei bambini occorre contattare il servizio di Pediatria, telefonando al numero 0549 994250 dalle 8:00 alle 19:00, oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica infermieri.pediatria@iss.sm. La vaccinazione si effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17 negli ambulatori pediatrici al 6° piano dell’Ospedale di Stato.



La prenotazione alla vaccinazione per gli over 60 avviene tramite CUP, telefonando al numero 0549 994889 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00. Le persone appartenenti alle categorie più esposte o a rischio devono rivolgersi direttamente al proprio medico curante prima della prenotazione tramite CUP, per ottenere l’autorizzazione alla prenotazione che avverrà sempre presso il CUP. Per tutte le altre persone non rientranti nelle fasce di popolazione sopra riportate sarà possibile effettuare la profilassi contro l’influenza stagionale dopo il 30 novembre solo dopo aver ricevuto l’indicazione alla vaccinazione da parte del proprio medico curante.



Visto l'affollamento, è stata aggiunta una giornata di vaccinazioni in più a settimana: dal 16 novembre si terranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 al centro Azzurro, negli ambulatori della direzione Cure primarie e salute territoriale (secondo piano).



Per gli assistiti con problemi respiratori, quest’anno, come già l’anno scorso, sarà possibile effettuare in contemporanea anche il vaccino anti-pneumococcico.