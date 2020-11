Ginnastica Riccione, rientro da Napoli con due medaglie di bronzo

Sport

Riccione

| 09:32 - 12 Novembre 2020

Caterina Cereghetti alla trave (foto Luigi Fardella).



Agli Italiani di Specialità Gold bronzo alla trave per Sara Belussi e al volteggio con Sofia Solari

Adriana Poesio è tornata in gara dopo un anno di infortuni: per lei 10° posto nazionale al volteggio

Il presidente Francesco Poesio: “Sono orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo in palestra, che ci ha permesso una ri-partenza così brillante”.



L’Asd Ginnastica Riccione torna da Napoli con due medaglie di bronzo e due ottimi piazzamenti a livello nazionale. Nel fine settimana la città partenopea ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica, ai quali la Ginnastica Riccione ha partecipato con l’atleta in forza anche alla squadra Nazionale, Caterina Cereghetti e i Campionati di Specialità Gold Junior e Senior, con le riccionesi Sara Belussi, Sofia Solari e Adriana Poesio.



Negli assoluti Caterina Cereghetti è stata più forte degli acciacchi fisici e con una buona gara nell’All Around si è classificata per la finale alla trave in cui, il giorno seguente ha ottenuto l’ottimo punteggio di 13.150 e ha conquistato il 5° posto a livello nazionale.



Nelle finali dei campionati di specialità Gold sono invece arrivati due bronzi per le riccionesi: quello di Sara Belussi (Junior 2) alla trave e quello di Sofia Solari (Senior 2) al volteggio. Soddisfazioni anche nella categoria Junior 1, con il rientro sul campo gara di Adriana Poesio dopo un anno disseminato di infortuni e problematiche varie. Adriana si è distinta al volteggio accedendo alla finale con 12.375 punti e ha concluso il campionato al 2° posto della Zona Tecnica 4 e 10^ nella classifica nazionale che comprende 40 atlete.



“La soddisfazione più grande è aver partecipato a queste gare, che ci hanno fatto dimenticare per qualche giorno le tante difficoltà di questo periodo di pandemia. Nonostante il clima particolare dovuto all’assenza di pubblico, è stata una boccata d’ossigeno sportivo che ci voleva. Siamo tornati da Napoli con Caterina Cereghetti super alla trave, specialità dove ha ottenuto un punteggio altissimo superando con caparbietà e determinazione gli ultimi problemi fisici che stiamo cercando di risolvere. Molto contento anche per i due bronzi di Belussi, atleta con noi da tre anni e di Solari, anche lei più brava delle difficoltà. Da presidente sono davvero contento anche per Adriana che è tornata finalmente in gara dopo un anno molto duro da vari punti di vista, con un magnifico volteggio. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo in palestra che ci ha permesso, soprattutto negli ultimi due mesi, una ri-partenza così brillante. I complimenti vanno ai due tutor della Nazionale: Sergio Luconi che lavora con noi quotidianamente e Anna Samadello che lo fa saltuariamente, così come ai tecnici Lorenzo Mulitze e Sara Medardi che coadiuvano ogni giorno questo grande lavoro di squadra e che stanno crescendo in maniera vertiginosa dal punto di vista tecnico. A breve mi auguro di poter annunciare il nuovo direttore tecnico. Intanto, ringrazio la società Gym Body, nuovo sponsor tecnico e partner per i body che indossano le atlete della Ginnastica Riccione”.