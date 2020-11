Mascherine in vendita nelle farmacie di San Marino tutte a norma

Attualità

Repubblica San Marino

| 07:21 - 12 Novembre 2020



Le mascherine chirurgiche in vendita nelle farmacie dell’Istituto per la Sicurezza sociale di San Marino sono tutte a norma. La precisazione di fronte alla domanda di un giornalista in conferenza stampa. Nello specifico, quelle che riportano la scritta in alto "ISS-RSM" sono prodotte da una azienda sammarinese, presentano anche un numero di identificativo così da poter essere tracciate in tutti i lotti e, oltre a rispettare la certificazione CE dell’Unione europea, hanno seguito tutto l’iter per la certificazione dei dispositivi di classe 1 e sono registrate anche presso la banca dati del Ministero della Salute Italiano. Stesso requisito di tutti i dispositivi di protezione in dotazione all’Iss e tutte a norma, quindi, anche le mascherine in vendita nelle Farmacie di San Marino.