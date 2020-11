Giornata dei poveri: un concerto alla Caritas e 150 pasti a domicilio per le famiglie bisognose

Attualità

Rimini

| 15:47 - 11 Novembre 2020

Volontari della Caritas di Rimini.

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre a Rimini si svolgeranno iniziative organizzate per la quarta Giornata Mondiale dei Poveri. “Mi unisco all’auspicio di Papa Francesco perché questa nuova Giornata Mondiale, diventi un richiamo forte alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda – spiega il Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi – I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo”.



In primis la Diocesi di Rimini celebra la giornata, intitolata “Tendi la mano al povero”, con un evento cittadino, venerdì 13 novembre alle ore 20.30, presso la chiesa di San Bernardino (delle suore clarisse). La presiederà il Vescovo di Rimini, e sarà possibile seguirla in diretta anche su Icaro TV (canale 91 del digitale terrestre). In diverse comunità parrocchiali ci si sta preparando alla Giornata mondiale dei Poveri, in collaborazione con le Referenti della Caritas Diocesana. Oltre all’animazione della liturgia domenicale del 15 novembre (intenzioni di preghiera specifiche, raccolte generi di prima necessità in chiesa, raccolta fondi, etc), si stanno preparando Veglie di preghiera, nascono forme di vicinanza ai poveri del territorio (come la consegna di un pasto a domicilio). Per animare tutto ciò la diocesi, in collaborazione con la Caritas diocesana, oltre alle proposte per la liturgia, ha preparato un breve video sul tema della Giornata “Tendi la mano al povero” che è possibile utilizzare in chiesa o in altre occasioni di incontro parrocchiali. Così pure, un semplice adesivo con il logo della giornata, che può essere distribuito nelle liturgie di quella giornata. Un’altra iniziativa prevista è la distribuzione brevi manu del messaggio del Papa relativo alla Giornata Mondiale dei Poveri 2020.



150 PASTI PER LE FAMIGLIE POVERE La Caritas diocesana di via Madonna della Scala per rendere più caloroso il momento del ritiro del pranzo, ha pensato ad esempio due piccole iniziative: il noto musicista riminese Paolo Sgallini terrà un piccolo concerto mentre le persone ritirano il pasto, mentre all’interno del sacchetto del pranzo verrà inserito un messaggio, un “Message in a Bottle” per scaldare cuore e anima. In tempi di emergenza Covid, dalla Protezione Civile della Provincia saranno invece preparati circa 150 pasti, che Caritas di Cattolica e della Valle del Rubicone consegneranno a domicilio a famiglie del loro territorio.



“Non solo una buona azione ma il riconoscimento di una dignità - rilancia il Vicario generale, don Maurizio Fabbri in relazione a questo appuntamento - con l’idea di creare delle occasioni concrete di incontro, e non solo di assistenza, perché il povero è una persona e non un problema e per aiutarlo davvero bisogna riconoscerlo come un fratello e una sorella che ha diritto anch’esso a tutto ciò che desideriamo per noi stessi”.