Ferrari: recupero Finali Mondiali a Misano dal 4 al 7 marzo

Sport

Misano Adriatico

| 15:38 - 11 Novembre 2020

Le Finali Mondiali 2020 di Ferrari, che si sarebbero dovute svolgere dal 5 all'8 novembre, si disputeranno dal 4 al 7 marzo 2021 sempre sul Misano World Circuit. Lo annuncia la Casa di Maranello: il tracciato romagnolo ospiterà il settimo round della serie europea e di quella nord americana, prima delle Finali Mondiali per il Trofeo Pirelli e la Coppa Shell, che vedrà opposti i migliori interpreti dei vari campionati monomarca del Cavallino Rampante. Ufficializzate anche le date dei calendari delle attività di Corse Clienti e di Club Competizioni GT. Anche in questa occasione, Ferrari ha voluto allestire per i propri clienti un programma di eventi sui circuiti più iconici e impegnativi del pianeta, tanto per i suoi monomarca, quanto per i partecipanti di F1 Clienti e dei Programmi XX. Per questi ultimi, verrà replicata l'opportunità di scendere in pista in esclusiva sulla Nordschleife del Nürburgring il 30 agosto. Sei gli appuntamenti anche per i partecipanti del Club Competizioni GT che, quest'anno, inizierà la sua terza stagione. Sarà invece il circuito del Mugello ad ospitare, dal 4 al 7 novembre le Finali Mondiali 2021, che tornano in Toscana dopo quelle del 2019.